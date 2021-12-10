В Иордании зафиксировали первые два случая заражения омикрон-штаммом

Власти Иордании объявили в пятницу о выявлении в королевстве двух первых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщило агентство Petra, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Минздрав заявил, что "новый штамм был обнаружен в организме двух иорданцев, один из которых прибыл из ЮАР". Оба инфицированных находятся на карантине в одной из гостиниц Аммана. Отмечается, что в настоящее время ведется эпидемиологическое расследование для выяснения всех обстоятельств.

Национальный центр безопасности и управления кризисными ситуациями королевства вводит с 12 декабря дополнительные ограничительные меры в связи с обнаружением омикрон-штамма в стране. Так, все въезжающие из-за границы должны будут сдать ПЦР-тест на коронавирус за 72 часа до прибытия, зарегистрироваться на специальной платформе и получить QR-код. Также необходимо сдать повторный ПЦР-тест по прибытии в королевство. Данное решение не распространяется на детей в возрасте до пяти лет.

Иордания также отменила принятое ранее решение, которое освобождало вакцинированных пассажиров от сдачи ПЦР-теста по прибытии в страну.

Согласно статистике, общее число инфицированных в королевстве с 10 марта 2020 года достигло 998 492 человек, число смертельных исходов составило 11 879. По сведениям Минздрава, полную вакцинацию от коронавируса прошли более 3,8 млн граждан, одну дозу получили около 4,2 млн человек.