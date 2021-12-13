Бюджет Саудовской Аравии на 2022 год станет профицитным впервые за почти 10 лет

Кабинет министров Саудовской Аравии принял в воскресенье бюджет королевства на 2022 год, который станет профицитным впервые с 2013 года. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, cоответствующий документ одобрен на специальном заседании правительства под председательством короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, сообщило SPA.

Согласно утвержденному бюджету, доходы составят 1,045 трлн саудовских риалов ($278,56 млрд), расходы - 955 млрд саудовских риалов ($254,56 млрд). Таким образом, профицит бюджета прогнозируется на уровне 90 млрд саудовских риалов ($24 млрд), или 2,5% ВВП страны. Это первый бюджет королевства после обвала мировых цен на нефть в 2014 году, в котором доходная статья превышает расходную.

"Излишки будут направлены на увеличение государственных резервов, для удовлетворения потребностей страны в борьбе с пандемией коронавируса, на укрепление финансового положения королевства и на повышение наших возможностей в противостоянии глобальным потрясениям и кризисам", - сообщил наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Суверенный фонд Саудовской Аравии, по словам кронпринца, планирует инвестировать внутри страны в 2022 году 150 млрд саудовских риалов ($39,98 млрд) по сравнению с 84 млрд саудовских риалов ($22,39 млрд) в 2021 году.

Как уточняет SPA, не связанные с нефтью сектора экономики в королевстве в 2022 году принесут на 4,8% больше прибыли, чем в уходящем году. Частный сектор, как ожидается, продемонстрирует рост на 7%. Кроме того, крупнейший в мире экспортер нефти планирует к концу 2022 года уменьшить объем государственного долга до 25,9% ВВП (по сравнению с ожидаемым в текущем году показателем, равным 32,7%). Рост ВВП в 2022 году, согласно бюджету, составит 7,4%.

В финансовом документе не уточняется, исходя из какой цены на нефть произведены расчеты годового бюджета. Согласно оценкам специалистов, которые приводит агентство Рейтер, власти Саудовской Аравии исходили приблизительно из $50-55 за баррель.