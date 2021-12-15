Премьер Иордании выступил в защиту проекта "вода в обмен на электроэнергию" с Израилем

Декларация о намерениях в отношении регионального сотрудничества в борьбе с климатическим кризисом, подписанная 22 ноября в Дубае между Иорданией и Израилем, отвечает жизненно важным интересам королевства. Об этом, как передало агентство Petra, заявил в среду иорданский премьер-министр Бишер аль-Хасауна, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В своей речи перед депутатами нижней палаты Национального собрания он выступил в защиту проекта сотрудничества "вода в обмен на электроэнергию", который планируется осуществить в рамках подписанного двустороннего документа.

"Иордания, испытывающая острую нехватку водных ресурсов, благодаря этому проекту сможет получать дополнительные 200 млн куб. м воды ежегодно", - подчеркнул премьер. По его словам, опресненная морская вода из залива Акаба будет поступать в Амман и другие регионы страны.

Аль-Хасауна напомнил, что минимально допустимый уровень потребления воды на душу населения, по данным ООН, составляет 500 куб. м в год. "Однако в Иордании этот показатель едва достигает 90 куб. м в год, а к 2040 году, согласно прогнозам, он уменьшится до 60 куб. м", - отметил он. По этой причине, указал премьер, "потребность страны в дополнительных источниках воды для стимулирования роста в жизненно важных секторах экономики является неотложной".

По сведениям новостного портала Аммон, в реализации иордано-израильского проекта будет участвовать эмиратская компания, которая построит на территории королевства крупную электростанцию, работающую на солнечной энергии. Этот объект будет подключен к израильской электросети и обеспечит около 7-8% от всего объема используемой в стране возобновляемой энергии. В свою очередь Израиль построит опреснительную установку на Красном море, что поможет Иордании справиться с водным кризисом.

Выступление премьер-министра аль-Хасауна в парламенте состоялось на фоне протестов радикально настроенной части иорданской общественности по поводу экономического сотрудничества с Израилем. Участники уличных акций в Аммане отвергли совместный проект с еврейским государством и потребовали денонсации договора о мире с Израилем, который был подписан в 1994 году.