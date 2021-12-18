В Египте выявили первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса
Первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлены в Египте. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил официальный представитель Минздрава страны Хусам Абдель Гаффар.
По его словам, положительные тесты на омикрон-штамм были выявлены у прибывших из-за рубежа в Каирском международном аэропорту. "Они изолированы, приняты все меры предосторожности для исключения каких-либо контактов с заболевшими", - сказал он.
По информации ведомства, у двоих заразившихся никак не проявляются симптомы заболевания. У третьего есть признаки болезни, но она протекает в легкой форме, без осложнений.
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