Саудовская Аравия выдала визы трем иранским дипломатам

Арабские страны 23 декабря 2021 18:00 (UTC+04:00)
Саудовская Аравия выдала визы трем иранским дипломатам

Саудовская Аравия согласилась выдать визы трем иранским дипломатам, которые будут работать в Джидде. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На прошлой неделе власти Саудовской Аравии согласилась выдать визы трем иранским дипломатам для работы в Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде, - цитирует его агентство ISNA. - Эти визы были получены [дипломатами]".

Тегеран и Эр-Рияд в течение нескольких месяцев ведут переговоры по нормализации отношений между двумя странами. На данный момент прошло четыре встречи представителей государств в Багдаде. Кроме того, стороны контактировали на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 21 июня новый президент Ирана Эбрахим Раиси на первой пресс-конференции после выборов заявил, что никаких препятствий для диалога между Тегераном и Эр-Риядом и возвращения посольств нет.

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