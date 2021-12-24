Марокко продлило приостановку пассажирского авиасообщения с другими странами

Приостановка всех пассажирских авиарейсов в Марокко и из страны в связи с пандемией коронавируса продлена до 31 января 2022 года. Об этом сообщило в пятницу Национальное управление аэропортов королевства в "Твиттере", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Продлевается приостановка всех пассажирских рейсов в и из Марокко до 31 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Власти Марокко приняли решение приостановить с вечера 29 ноября все прямые пассажирские рейсы в королевство и из страны в связи с распространением нового штамма "омикрон". В начале декабря запрет уже продлевался один раз - до 31 декабря.

К настоящему времени в королевстве первой дозой вакцинированы более 24,52 млн человек, при этом свыше 22,87 млн введены два компонента вакцины, а 2,60 млн - три компонента. Власти планируют охватить вакцинацией 80% населения Марокко - около 30 млн человек.

Ранее правительство продлило до 31 января 2022 года действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса.