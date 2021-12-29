В районе аэропорта города Атак на юге Йемена произошел взрыв

Мощный взрыв произошел в районе аэропорта города Атак, административного центра провинции Шабва на юге Йемена. Об этом сообщил во вторник местный новостной портал Aden al-Gad, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительной информации, инцидент произошел в результате запуска баллистической ракеты мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах" по населенному пункту, который находится под контролем сил международно признанного правительства Йемена.