Власти Бахрейна одобрили использование в экстренных случаях лекарства от ковида Paxlovid
Власти Бахрейна одобрили использование на территории страны препарата Paxlovid, который был разработан американской компанией Pfizer, для лечения COVID-19. Об этом сообщило в субботу Бахрейнское информационное агентство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как уточняется, соответствующее решение принято Национальным агентством по регулированию в сфере здравоохранения на основании одобрения специалистами Минздрава королевства, проводившими клинические испытания лекарства.
Препарат будет разрешено использовать в экстренных случаях при лечении лиц в возрасте 18 лет и старше, у которых имеется высокий риск развития тяжелых форм COVID-19.
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