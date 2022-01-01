Власти Бахрейна одобрили использование в экстренных случаях лекарства от ковида Paxlovid

Власти Бахрейна одобрили использование на территории страны препарата Paxlovid, который был разработан американской компанией Pfizer, для лечения COVID-19. Об этом сообщило в субботу Бахрейнское информационное агентство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется, соответствующее решение принято Национальным агентством по регулированию в сфере здравоохранения на основании одобрения специалистами Минздрава королевства, проводившими клинические испытания лекарства.

Препарат будет разрешено использовать в экстренных случаях при лечении лиц в возрасте 18 лет и старше, у которых имеется высокий риск развития тяжелых форм COVID-19.