Иракские силовики начали масштабную операцию против боевиков ИГ

Масштабная операция против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) началась в воскресенье на востоке Ирака. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает новостной портал Shafaq News, ссылаясь на представителей ВС республики.

"Крупномасштабная операция по обеспечению безопасности началась в воскресенье утром в Эль-Азыме на севере провинции Дияла", - указали они. Участие в рейдах принимают армейские подразделения, силы специального назначения, бойцы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" и местных племен. Поддержку с воздуха им оказывают ВВС страны, а наземное наступление на предполагаемые позиции радикалов ведется с трех направлений.

Операция проводится в ответ на крупное нападение, осуществленное ранее на этой неделе боевиками ИГ в Дияле. Как сообщалось в минувшую пятницу, группа экстремистов атаковала армейский блокпост в районе Эль-Азыма, в результате чего погибли 11 иракских военнослужащих.