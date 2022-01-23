Суд Египта приговорил девять человек к пожизненному заключению за связи с ИГ

Верховный суд государственной безопасности Египта приговорил в воскресенье девять человек к пожизненному заключению за связи с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщило египетское информационное агентство MENA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, еще трое фигурантов дела получили по 10 лет тюрьмы строгого режима. Как установила прокуратура, в период с 2013 года по январь 2017 года один из обвиняемых сформировал и руководил местной ячейкой, связанной с ИГ, с целью "создания угрозы общественному строю" и "подрыва его безопасности". Остальным инкриминировалось то, что они присоединились к ней и были при этом осведомлены об истинных целях группировки.