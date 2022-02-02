Марокко изменило правила для въезда в страну
Правительство Марокко во вторник обнародовало правила, которые вступят в силу 7 февраля, для пересечения границ королевства в условиях продолжающейся пандемии. Об этом говорится в коммюнике кабмина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
28 января власти страны приняли решение открыть границы и возобновить пассажирское авиасообщение с внешним миром с 7 февраля. Оно было приостановлено 29 ноября 2021 года в связи с распространением штамма "омикрон".
Желающие попасть на территорию Марокко должны будут предъявить документ о вакцинации от коронавируса и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного менее чем за 48 часов до посадки в самолет.
Кроме того, пассажирам по прибытии в любой из аэропортов королевства предстоит сделать экспресс-тест.
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