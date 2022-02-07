Парламент Ирака отложил избрание президента из-за отсутствия кворума
Совет представителей (парламент) Ирака нового созыва не смог в понедельник избрать президента республики и перенес заседание на неопределенное время. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Законодатели должны были проголосовать по представленным им кандидатурам на пост главы государства, однако ведущие блоки еще на прошлой неделе заявили, что будут бойкотировать заседание. В итоге депутаты не смогли набрать необходимые две трети голосов - в зале, по данным телеканала, присутствовали не более 58 из 329 парламентариев.
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