Главы МВД ОАЭ и Бельгии подписали меморандум о взаимопонимании в борьбе с преступностью

Министры внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бельгии шейх Сейф бен Заид Аль Нахайян и Аннелис Верлинден подписали меморандум о взаимопонимании, который направлен на укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью и охраны правопорядка. Об этом в понедельник сообщило Информационное агентство ОАЭ (WAM), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подписание меморандума состоялось во время посещения Верлинден Всемирной выставки в Дубае "Экспо-2020". Отмечается, что министры обсудили вопросы взаимодействия между силовыми ведомствами и правоохранительными органами двух государств.

"Меморандум преследует своей целью расширение совместного сотрудничества между странами, развитие двусторонних отношений в том, что касается обеспечения безопасности и работы полиции, а также обмен знаниями и опытом, который применяется в правоохранительных органах двух стран", - говорится в сообщении агентства.

Со стороны ОАЭ на церемонии подписания присутствовали начальник полиции Дубая Абдулла Халифа Аль Мерри, начальник полиции Аджмана Султан Аль Нуайми и помощник заместителя министра внутренних дел Салем Али Мубарак аш-Шамси, с бельгийской стороны - директор по международному сотрудничеству федеральной полиции Питер де Бушер, помощник министра внутренних дел Энн Олдерс, а также посол Бельгии в ОАЭ Питер Клаас.

В конце прошлого года генерал из ОАЭ Ахмед Насер ар-Раиси стал президентом Интерпола. По данным правозащитников, избрание ар-Раиси состоялось несмотря на обвинения в причастности к пыткам граждан Великобритании, Франции и Турции, которые содержались в заключении в ОАЭ, в том числе по обвинениям в шпионаже. В ряде западных СМИ сообщалось, что на фоне критики ар-Раиси власти ОАЭ жертвовали большие суммы денег в пользу Интерпола.