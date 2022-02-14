В ОАЭ назвали геополитическую напряженность основным фактором роста цен на энергоресурсы

Геополитическая напряженность из-за ситуации вокруг Украины является основной движущей силой роста цен на энергетические ресурсы. Об этом заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в ходе международной выставки Egypt Petroleum Show, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, то, что происходит с рынком - это геополитическая напряженность. Это то, что в основном двигает цены вверх", - сказал он.