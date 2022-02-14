ОАЭ нацелены на укрепление политических и экономических связей с Турцией - министр

Арабские страны 14 февраля 2022 23:36 (UTC+04:00)
ОАЭ нацелены на укрепление политических и экономических связей с Турцией - министр

Объединенные Арабские Эмираты нацелены на укрепление политических и экономических связи с Турцией, уделяя при этом особое внимание развитию взаимных инвестиций. Об этом заявил министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль-Мари, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По его словам, в ОАЭ надеются на расширение товарооборота и сотрудничества в новых секторах экономики между странами.

«Экономические отношения между ОАЭ и Турцией прочны и хорошо отлажены, и они продолжают развиваться, несмотря на различные изменения, которые произошли в регионе и в мире. Сегодня ОАЭ являются торговым партнером Турции номер один в арабском регионе, и развитие отношений между двумя странами за последние несколько месяцев носит исторический характер, о чем свидетельствует визит наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммада ибн Заид ибн Султана Аль Нахайяна в Турцию в ноябре прошлого года, а также сегодняшний визит президента Турции Эрдогана в ОАЭ», - сказал Аль-Мари.

По мнению главы ведомства, обмен визитами высшего руководства двух стран является четким свидетельством значительных результатов, которые стороны могут ожидать в результате партнерства двух стран в перспективе. «Мы ожидаем, что экономическое сотрудничество с Турцией охватит все области, которые служат общим интересам, и принесет взаимную выгоду на последующем этапе. Нет сомнений, что визит Эрдогана придаст мощный импульс ускорению темпов сотрудничества между двумя странами как на уровне государственного, так и частного секторов», - заявил министр.

Он напомнил, что ОАЭ входят в число 15 крупнейших инвесторов в экономику Турции с общим объемом прямых инвестиций в 5 млрд. долларов США по состоянию на 2020 год. В то же время турецкие инвестиции в ОАЭ достигли 310 млн. долларов США в 2019 году, добавил он.

Аль-Мари также выразил мнение относительно перспектив сотрудничества между Турцией и ОАЭ в оборонной сфере. По его словам, ОАЭ рассматривают развитие экономического сотрудничества с различными дружественными странами-партнерами в области обороны и космоса как неотъемлемый аспект своей стратегии развития и видения будущего. «Я считаю, что это видение разделяют как ОАЭ, так и Турция, и ОАЭ стремятся расширить свое партнерство с Турцией в различных жизненно важных областях, наряду с оборонным сектором», - отметил министр.

Аль-Мари выразил уверенность, что укрепление связей между Турцией и ОАЭ внесет вклад в развитие всего региона.

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