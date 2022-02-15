При взрыве на востоке Ирака пострадали офицер и три солдата

Офицер и три солдата иракской армии получили ранения при подрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) в провинции Дияла на востоке Ирака. Об этом во вторник сообщил телеканал Alsumaria, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел во время патрулирования в районе Аль-Халавия недалеко от города Кара-Таппа. Взрывное устройство установили на автомобиле военных. В результате взрыва служащие получили ранения разной степени тяжести.

Отмечается, что на место происшествия прибыло подкрепление. Всех пострадавших доставили в больницу.

Подобный инцидент произошел 9 февраля, когда по меньшей мере три иракских солдата и один мирный житель погибли в результате взрыва в провинции Анбар на западе арабской республики.