При взрыве на востоке Ирака пострадали офицер и три солдата
Офицер и три солдата иракской армии получили ранения при подрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) в провинции Дияла на востоке Ирака. Об этом во вторник сообщил телеканал Alsumaria, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел во время патрулирования в районе Аль-Халавия недалеко от города Кара-Таппа. Взрывное устройство установили на автомобиле военных. В результате взрыва служащие получили ранения разной степени тяжести.
Отмечается, что на место происшествия прибыло подкрепление. Всех пострадавших доставили в больницу.
Подобный инцидент произошел 9 февраля, когда по меньшей мере три иракских солдата и один мирный житель погибли в результате взрыва в провинции Анбар на западе арабской республики.
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