Власти Катара и Ирана подписали несколько соглашений о развитии двусторонних отношений

Представители властей Катара и Ирана в присутствии катарского эмира шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и иранского президента Эбрахим Раиси подписали в понедельник в Дохе несколько соглашений о развитии сотрудничества между двумя странами. Трансляцию церемонии в прямом эфире вел катарский телеканал Al Jazeera, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подписали ряд документов, касающихся, в частности, работы консульских отделов посольств и упрощения процедуры выдачи виз для подданных эмирата и иранских граждан.

Помимо этого, члены правительств обеих стран поставили подписи под соглашениями о развитии взаимодействия между Дохой и Тегераном в таких сферах, как экономика, энергетика (включая газовую отрасль), финансы, транспорт и туризм.