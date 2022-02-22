Саудовская Аравия впервые отмечает День основания государства

Саудовская Аравия во вторник впервые отмечает День основания государства. Этот государственный праздник был установлен специальным указом короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в конце января. Как пишет издание Saudi Gazette, "День основания - это возможность вспомнить о трех столетиях, прошедших с момента основания саудовского государства", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В этот день, который отныне является официальным выходным, проходят ярмарки, исторические фотовыставки о культуре, традициях и наследии королевства, где будут экспонироваться исторические фотографии. В Эр-Рияде Дню основания посвящены театральные и музыкальные постановки. В Дахране на востоке королевства пройдет парад верблюдов, а также вечер поэзии с традиционными танцами. По случаю государственного праздника группа дайверов развернула на дне Красного моря в районе Табука государственный флаг страны.