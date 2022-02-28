Саудовская Аравия по-прежнему привержена соглашению ОПЕК + с Россией
Саудовская Аравия по-прежнему привержена соглашению ОПЕК+ с Россией. Об этом заявил в воскресенье вечером первый заместитель премьер-министра, министр обороны королевства, наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает саудовское информационное агентство SPA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как отмечается, стороны, в частности, обсудили влияние украинского кризиса на энергетические рынки. "В этой связи наследный принц подтвердил заинтересованность королевства в стабильности и балансе нефтяных рынков, а также приверженность страны соглашению ОПЕК+", - говорится в сообщении.
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