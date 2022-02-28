Страны ОПЕК+ не проводили экстренных совещаний по ситуации на рынке нефти

Министры стран ОПЕК+ по состоянию на утро понедельника не проводили отдельных консультаций по поводу возросшей волатильности на рынке нефти, последовавшей за началом военной спецоперации России в Украине. Как передает Trend, об этом сообщили ТАСС два источника в делегациях альянса.

При этом секретариат ОПЕК усилил мониторинг за ситуацией, говорят собеседники агентства.

"Отдельных консультаций по этому поводу не было. Мониторим ситуацию", - сказал один из источников. Он добавил, что в ОПЕК+ внимательно следят за происходящим, но "пока надеются на то, что все быстро закончится".

Другой собеседник ТАСС подтвердил, что анализ ситуации "в рамках отдельных специальных сессий" проводился на уровне секретариата ОПЕК. "Затем вся информация была предоставлена министрам стран соглашения", - отметил он.