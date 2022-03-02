Мониторинговый комитет ОПЕК+ поддержал план по росту добычи нефти на 400 тыс. б/с в апреле

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+, длившееся всего 21 минуту, завершилось одобрением плана продолжить восстановление добычи нефти темпами на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в апреле. Об этом сообщили ТАСС два источника в делегациях, передает Trend.

"Все то же самое - на 400 (тыс. б/с) в апреле", - сказал один из них. Другой источник это подтвердил и отметил, что заседание завершилось. "Сейчас началась министерская встреча ОПЕК+", - сказал он.