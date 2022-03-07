Саудовская Аравия планирует начать производство собственных беспилотников
Руководство Саудовской Аравии планирует запустить производство собственных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для военных целей. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье исполнительный директор Саудовской военно-промышленной компании (SAMI) Валид Абу Халед на полях Международной выставки оборонной промышленности в Эр-Рияде.
"Беспилотник будет на 100% отечественного производства и поступит на вооружение наших ВС. Мы взаимодействуем с различными зарубежными компаниями, которые занимаются изготовлением БПЛА и которые нам помогают в разработке собственных аппаратов. Вместе с тем мы работаем над созданием одного из крупнейших в мире заводов по производству боеприпасов", - приводит слова представителя SAMI местный телеканал Al-Ikhbariyah.
Помимо этого, как уточнил Абу Халед, власти королевства планируют к 2030 году направлять более 50% всех военных расходов саудовским профильным компаниям.