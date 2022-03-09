В ОПЕК не наблюдают нехватки предложений на рынке нефти

Арабские страны 9 марта 2022 10:11 (UTC+04:00)
В ОПЕК не наблюдают нехватки предложений на рынке нефти

Рынок нефти в настоящее время достаточно обеспечен предложением, физической нехватки не наблюдается, сказал в интервью телеканалу Bloomberg генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо. По его словам, высокая волатильность цен нефти вызвана прежде всего опасениями инвесторов в том, что Россия как второй по величине в мире экспортер углеводородов попадет под санкции из-за военной операции на территории Украины, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я могу вас заверить в это утро, что нехватки нефти сейчас нет. Но на рынке есть очень сильное восприятие по поводу того, что Россия является вторым по величине в мире экспортером углеводородов. Представьте себе озабоченность рынка, который обеспокоен тем, кто будет замещать более 7 млн баррелей в сутки нефти, если на российский экспорт будут наложены санкции. Но это лишь пока только восприятие ситуации, некие проекции. В настоящий момент рынок достаточно обеспечен предложением", - сказал он, отвечая на вопрос о том, является ли реальным прогноз цены нефти выше $150 за баррель.

Баркиндо также сообщил, что находится в постоянном контакте с вице-премьером РФ Александром Новаком, который заверил его, что Россия продолжает участвовать в соглашении ОПЕК+ и выполнять свои обязательства по поставкам нефти.

При этом генсек ОПЕК признал, что не все страны организации в настоящий момент могут в полной мере выполнять договоренности по восстановлению добычи нефти, так как "свободные добывающие мощности в ОПЕК очень быстро сокращаются".

Стоимость нефти Brent по состоянию на утро 9 марта превышала $130 за баррель. Резкий рост цен нефти наблюдается на фоне ухудшения геополитической обстановки в мире. На новостях о начале военной спецоперации России на территории Украины в конце февраля нефть преодолела отметку в $100 за баррель и с тех пор растет.

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