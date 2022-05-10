Донорская конференция ЕС собрала 6,4 млрд евро на помощь Сирии

Около 6,4 млрд евро на 2022 год и далее обязались выделить в помощь Сирии участники организованной Евросоюзом шестой Брюссельской конференции "Поддержка будущего Сирии и региона", сообщила Еврокомиссия (ЕК), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Финансирование поможет людям в Сирии и соседних странах, принимающих сирийских беженцев. Из этой суммы более 4,8 млрд евро было обещано ЕС, в том числе более 3,1 млрд евро поступит от Европейской комиссии и 1,7 млрд евро - от государств-членов ЕС", - отмечается в коммюнике ЕК.

"Сегодня мы показываем, что международное сообщество по-прежнему настроено поддерживать сирийский народ, где бы он ни находился, а также гостеприимные принимающие общины, которые дают ему приют. (...) Мы по-прежнему убеждены в том, что всеобъемлющее политическое решение, достигнутое при посредничестве Организации Объединенных Наций, является высшим императивом", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В Брюсселе указывают, что ЕС и его государства-члены остаются крупнейшими донорами, поддерживающими людей в Сирии и в регионе с начала кризиса в 2011 году. Они в общей сложности мобилизовали уже 27,4 млрд евро для поддержки этой страны, сообщается в документе ЕК.

Шестая ежегодная конференция, посвященная будущему Сирии и региона, проходила в Брюсселе 9-10 мая при участии правительств, международных и региональных организаций и агентств, а также неправительственных организаций.

Итогом работы пятой донорской конференции "Поддержка будущего Сирии и региона", состоявшейся в Брюсселе 29-30 марта 2021 года, стали обязательства на 5,3 млрд евро.