Саудовский фонд приобрел 5% акций компании Nintendo

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) ("Паблик инвестмент фанд") приобрел 5% акций японской компании Nintendo ("Нинтендо"), специализирующейся на выпуске игровых приставок и разработке видеоигр. Об этом в среду сообщило информационное агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Данная сделка делает саудовский фонд пятым по величине акционером Nintendo. По данным агентства, покупка была совершена в инвестиционных целях.

По мнению аналитика Toyo Securities ("Тойо секьюритиз") Хидеки Ясуда, "Саудовская Аравия стремится построить собственную индустрию видеоигр, а инвестиции в японские игровые компании, вероятно, призваны помочь королевству перенять опыт японских разработчиков в этой области".

Отмечается, что инвестиции PIF в игровую индустрию также являются частью стратегической программы, инициированной наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, по диверсификации национальной экономики и снижению зависимости от нефтяных доходов.

Как передает агентство, это уже третья по счету инвестиция PIF в зарегистрированные в Японии игровые компании за текущий год. Ранее саудовский фонд приобрел пакет акций японского издателя Capcom ("Кэпком"), и южнокорейского поставщика онлайн-игр Nexon ("Нэксон"). Общая сумма вложений в обе студии составила более миллиарда долларов.

Кроме того, PIF владеет долями в компаниях Activision Blizzard ("Эктивижн близард"), Electronic Arts ("Электроник артс") и Take-Two ("Тейк-ту") на сумму более 3 млрд долларов.