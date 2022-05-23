Саудовская Аравия намерена включить Россию в новое соглашение с ОПЕК+

Саудовская Аравия хочет разработать соглашение с ОПЕК+, которое включало бы Россию. Об этом в беседе с изданием Financial Times заявил глава Министерства энергетики королевства Абдель Азиз бен Салман, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Он указал, что на фоне неопределенности на рынке пока рано говорить о деталях нового соглашения, но ОПЕК+ нарастит добычу, «если будет спрос».

Он также отметил, что мощности нефтеперерабатывающих заводов являются определяющим фактором на рынке.

«По крайней мере, за последние три года весь мир потерял около 4 миллионов баррелей нефтеперерабатывающих мощностей, 2,7 миллионов из них только с начала пандемии коронавируса», - сказал руководитель ведомства.