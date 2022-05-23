Охранника посольства Катара в Париже убили перед зданием диппредставительства

Сотрудник охраны посольства Катара во Франции убит перед зданием диппредставительства. Об этом сообщил телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Охранник убит в ходе ссоры, разыгравшейся перед зданием посольства Катара в Париже", - сообщил телеканал со ссылкой на источники в полиции. По его данным, пострадавший умер от побоев.

Подозреваемый задержан, по данным источника, он ранее не фигурировал в каких-либо досье службы безопасности, но привлекался к ответственности за правонарушения общего характера.

Расследование инцидента, произошедшего в центре Парижа, близ Елисейских полей, поручено криминальной бригаде полиции. Антитеррористическая прокуратура к выяснению обстоятельств происшествия не привлекалась. Преступление квалифицируется как "умышленное убийство". По данным полиции, преступник не состоял на психиатрическом учете, тем не менее, по мнению следователей, у него есть "психические отклонения".