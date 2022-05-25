Саудовская Аравия намерена привлекать $175 млрд инвестиций в год

Саудовская Аравия намерена привлекать ежегодно иностранные инвестиции в размере $175 млрд с целью диверсификации национальной экономики. С таким заявлением выступил в среду министр инвестиций королевства Халид аль-Фалих в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 2021 году мы привлекли прямые иностранные инвестиции на сумму 20 млрд долларов, что значительно больше тех объемов, которые были до запуска стратегии "Видение-2030", - сообщил саудовский министр. - Однако наша цель заключается в увеличении ежегодного объема иностранных инвестиций до $175 млрд".

Он пояснил, что "это позволит королевству получить передовой опыт в новых областях и тем самым ускорить процесс диверсификации экономики страны, а также повысить ее конкурентоспособность в регионе".

"На данный момент нашим главным инвестором являются США, но, несмотря на это, мы готовы сотрудничать с компаниями и из других стран и регионов", - подчеркнул аль-Фалих.

Кроме того, касаясь вопроса о сотрудничестве с американским производителем электромобилей Lucid Motors, он заявил, что "в Саудовской Аравии уже началось строительство одного из трех заводов по сборке автомобилей". По его словам, "доля электромобилей в королевстве, согласно предварительным оценкам, будет составлять порядка 30%".

Аль-Фалих также отметил, что "саудовские власти стремятся увеличить объем ВВП королевства до 1,8 триллиона долларов, сейчас он составляет порядка одного триллиона долларов".