Страны ОПЕК+ могут увеличить добычу нефти в июле на 600 тыс. б/с

Страны ОПЕК+ на встрече 2 июня с высокой вероятностью могут согласиться на увеличение добычи нефти в июле на 600 тыс. б/с. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С августа 2021 года страны альянса последовательно наращивали добычу нефти на 400 тыс. б/c в месяц. На встрече в конце марта план был слегка обновлен - с мая 2022 года страны ОПЕК+ увеличивают добычу на 432 тыс. б/с в месяц из-за новых для некоторых стран базовых уровней добычи.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании рекомендовал странам альянса увеличить добычу нефти в июле на 650 тыс. б/c, сообщил ТАСС источник в одной из делегаций. При этом источники Reuters сообщают, что мониторинг ОПЕК+ рекомендовал нарастить добычу на 648 тыс. б/с как в июле, так и в августе.