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В Багдаде задержали 14 боевиков ИГ

Арабские страны Материалы 5 июня 2022 23:38
В Багдаде задержали 14 боевиков ИГ

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Силовые структуры Ирака выследили и задержали в Багдаде 14 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в воскресенье телеканал Al Sumaria, ссылаясь на заявление разведывательного управления МВД страны.

В нем, в частности, отмечается, что рейды против экстремистов были проведены в нескольких районах столицы. Полученные от разведки данные помогли выйти на след боевиков, выманить их и провести задержание. Среди арестованных радикалов трое влиятельных главарей группировки, которые давно находились в розыске.

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