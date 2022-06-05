В Багдаде задержали 14 боевиков ИГ

Силовые структуры Ирака выследили и задержали в Багдаде 14 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в воскресенье телеканал Al Sumaria, ссылаясь на заявление разведывательного управления МВД страны.

В нем, в частности, отмечается, что рейды против экстремистов были проведены в нескольких районах столицы. Полученные от разведки данные помогли выйти на след боевиков, выманить их и провести задержание. Среди арестованных радикалов трое влиятельных главарей группировки, которые давно находились в розыске.