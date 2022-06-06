Безработица среди иракской молодежи достигла максимума за последние 30 лет

Уровень безработицы среди молодежи в Ираке достиг максимального значения за последние три десятилетия. Об этом в понедельник сообщил телеканал Rudaw, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, по меньшей мере 36% представителей иракской молодежи не имеют работы. При этом, как отмечается, ежегодно от 160 до 170 тыс. студентов оканчивают иракские вузы без возможности дальнейшего трудоустройства, что обусловлено наблюдаемым в республике экономическим кризисом.

Согласно последним данным иракских властей, общее число безработных в стране достигло 15 млн при численности населения более 40 млн человек. Как указывает Rudaw, министерство планирования Ирака намерено провести перепись населения, по результатам которой предполагается получение более точных статистических данных об уровне безработицы.