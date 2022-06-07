Саудовская Аравия и Израиль при помощи США пытаются наладить отношения

Саудовская Аравия и Израиль пытаются наладить отношения в сфере экономики и безопасности при посредничестве американской администрации. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal в понедельник со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Издание отмечает, что Саудовская Аравия не признает Израиль и не имеет дипломатических отношений с этой страной. Тем не менее сейчас два ближневосточных государства ведут переговоры по поводу налаживания деловых отношений и достижения договоренностей в сфере безопасности.

Так, при помощи США два государства пытаются заключить соглашение, которое предоставит право самолетам, совершающим рейсы с территории Израиля, пролетать в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Кроме того, обсуждается возможность достижения договоренностей об установлении окончательного контроля Эр-Рияда над Тираном и Санафиром. Эти необитаемые острова находятся в проливе Тиран между Саудовской Аравией и Египтом. Пролив имеет стратегическое значение, поскольку является выходом в Красное море из иорданского порта Акаба и порта Эйлат в Израиле.

По данным источников издания, израильские бизнесмены уже могут приезжать в Саудовскую Аравию. На этот шаг Эр-Рияд пошел в рамках углубления экономических связей между странами.

Как заявил американским чиновникам заместитель министра обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман во время недавнего визита в Вашингтон, по данным опросов, население королевства, в основном молодежь, выступает за налаживание дипломатических отношений с Израилем.