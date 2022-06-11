Марокко планирует провести первый для Африки форум "Альянса цивилизаций" ООН

Марокко намерено провести у себя Девятый Глобальный форум "Альянса цивилизаций" ООН (UNAOC). Об этом заявил в пятницу в Танжере министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насер Бурита, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он выступил на открытии международной конференции "Танжерский диалог", сообщает пресс-служба МИД. Среди гостей мероприятия - высокий представитель "Альянса цивилизаций", бывший глава МИД Испании Мигель Анхель Моратинос.

"Сегодня "Альянс" необходим более чем когда-либо, в такой особый исторический момент, когда меняется определенность, переписывается геополитика, а причины, стоявшие у истоков создания "Альянса", переживают беспрецедентное возрождение", - подчеркнул Бурита. "Именно по этой причине Марокко намерено провести в этом году впервые в Африке Девятый Глобальный форум "Альянса цивилизаций", - добавил он.