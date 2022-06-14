Страны ОПЕК в мае сократили добычу нефти, в основном за счет падения производства в Ливии

Страны ОПЕК в мае 2022 года уменьшили добычу нефти на 239 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 28,465 млн б/с. Почти 80% сокращения производства пришлось на Ливию (-189 тыс. б/с). Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из июньского отчета ОПЕК.

При этом 10 стран ОПЕК (все, кроме Ирана, Ливии и Венесуэлы), участвующие в соглашении ОПЕК+, нарастили добычу нефти в мае на 27 тыс. б/с, до 24,491 млн б/с. Однако эти объемы оказались значительно меньше заданных на май темпов роста в рамках сделки ОПЕК+. Так, страны Венского соглашения, согласно договоренностям, в мае могли нарастить добычу на 432 тыс. б/с, из которых на 10 стран ОПЕК приходится около 273 тыс. б/с. Таким образом, страны ОПЕК выполнили в мае условия сделки ОПЕК+ на 303% от плана против 162% месяцем ранее (тогда страны ОПЕК увеличили добычу на 224 тыс. б/с, до 24,464 млн б/с).

Согласно отчету, в мае добыча нефти в Саудовской Аравии (крупнейший производитель нефти в ОПЕК) составила 10,417 млн б/с (рост на 50 тыс. б/с по сравнению с маем) вместо возможных по графику 10,549 млн б/с. ОАЭ увеличили добычу на 27 тыс. б/с, до 3,042 млн б/с, что немного выше разрешенного уровня (2,040 млн б/с). При этом Ирак в мае сократил добычу на 46 тыс. б/с, до 4,374 млн б/с, недовыполнив условия сделки ОПЕК+ (разрешенный уровень добычи - 4,461 млн б/с).