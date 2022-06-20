В Ираке зафиксировали вспышку холеры

Министерство здравоохранения Ирака зафиксировало вспышку холеры в провинции Сулеймания, расположенной на севере страны. Об этом, как сообщает в понедельник телеканал Rudaw, заявил представитель ведомства Сейф аль-Бадар, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в настоящее время в Ираке зафиксировано 13 случаев заражения, из которых 10 приходятся на провинцию Сулеймания. При этом аль-Бадар отметил, что заболевших, вероятно, больше, чем диагностированных случаев, поскольку медицинские власти только сейчас приступили к обследованию пациентов с симптомами, характерными для холеры.

Последняя крупная вспышка холеры в Ираке была зафиксирована в 2015 году. Тогда из-за нехватки чистой питьевой воды холерой заразились более двух тысяч человек. В 2007 году в Ираке произошла эпидемия холеры. По данным ООН, число заболевших составило около семи тысяч, десять человек погибли.

Холера - острая инфекция, вызываемая микроорганизмом Vibrio cholerae. Заболевание сопровождается обильной диареей, которая становится причиной обезвоживания и сосудистой недостаточности. Инфицирование, как правило, происходит через зараженную воду или морепродукты. Вспышки холеры регулярно происходят в неблагополучных странах Азии и Африки, что в первую очередь связано с отсутствием у значительной части населения постоянного доступа к обработанной надлежащим образом питьевой воде.