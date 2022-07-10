Катар и Афганистан намерены подписать договор о защите афганских границ

Министерство обороны Катара планирует подписать с правительством, сформированным пришедшим к власти в Афганистане движением "Талибан", соглашение об обеспечении безопасности афганских границ. Об этом в воскресенье сообщил глава Минобороны талибов Мохаммад Якуб Муджахид, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Катар заинтересован в подписании соглашения с Кабулом о взаимодействии оборонных ведомств в сфере безопасности", - приводит его слова афганский телеканал "Ариана ньюс". Муджахид отметил, что договор предполагает "сотрудничество министерств [обороны] для защиты границ Афганистана".

Министр обороны талибов добавил, что нынешние афганские власти "изучат материалы, предоставленные по данному вопросу катарской стороной".

Он также призвал власти Катара "поддержать Афганистан в сфере предоставления заработной платы и обмундирования государственной армии "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства).

Заявление Муджахида последовало по окончании его двухдневного визита в столицу Катара Доху, где он провел переговоры с главой эмирата и катарским министром обороны.