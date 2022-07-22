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Трое сирийских военных погибли, семь ранены в результате авиаудара Израиля

Арабские страны Материалы 22 июля 2022 06:28
Трое сирийских военных погибли, семь ранены в результате авиаудара Израиля

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Трое сирийских военнослужащих погибли в результате предполагаемых израильских авиаударов по объектам в окрестностях Дамаска, сообщают местные СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным сирийского государственного информационного агентства SANA, еще семеро получили ранения.

В свою очередь сайт Syrian Capital Voice сообщает, что четыре удара было нанесено по объектам, принадлежащим сирийским военным, также атаке подвергся склад временного хранения, принадлежащий Корпусу стражей Исламской революции (КСИР), в городе Худжейра к югу от Дамаска.

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