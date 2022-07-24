В Ирак поставят американские радары дальнего обнаружения

Современные американские радары дальнего обнаружения будут поставлены в Ирак в ближайшее время. Об этом сообщил в воскресенье иракский министр обороны Джума Инад, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Передовые американские радары дальнего обнаружения будут доставлены в Ирак в самое ближайшее время", - указал Инад, слова которого привело иракское информационное агентство INA. Он также отметил, что его министерство "стремится заключить контракт [на поставку] радиолокационной системы малой и средней дальности обнаружения целей".

Заявление Инада прозвучало на церемонии основания нового оперативного центра командования противовоздушной обороны (ПВО) Ирака, который, по словам министра, "станет основой оперативных действий всей иракской армии". Центр командования ПВО, добавил Инад, "будет подключен к новой радиолокационной системе", которую поставит по уже заключенному договору французская компания Thales.

В свою очередь командующий силами ПВО Ирака генерал Маан ас-Саади уточнил, что два радара высокого обнаружения уже доставлены в страну и будут развернуты в провинциях Анбар и Кадисия. Еще несколько американских радиолокационных систем, по его словам, будут размещены в провинциях Найнава, Басра и Киркук.