Боевики ИГ совершили нападения на позиции ВС Ирака в Дияле

Боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГ) совершили два нападения на позиции армии Ирака в провинции Дияла, расположенной на востоке страны. Об этом сообщил в пятницу иракский новостной портал Baghdad al-Yaum со ссылкой на источник в сфере безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям портала, жертвой первого нападения, совершенного террористами на западе провинции, стал один иракский военнослужащий, еще один получил ранения. В результате второй атаки в центральной части Диялы, как утверждает Baghdad al-Yaum, погибли и были ранены в общей сложности пятеро солдат.