Влиятельный иракский имам ас-Садр объявил голодовку из-за протестов в стране

Влиятельный шиитский богослов Муктада ас-Садр намерен держать голодовку "до прекращения насилия" в Ираке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает иракское агентство новостей INA.

"Муктада ас-Садр объявил о начале голодовки, которую намерен продолжать, пока не прекратятся насилие и применение оружия", - приводит агентство слова главы парламентского блока "садристов" Хасана аль-Адари.

Ранее в понедельник сообщалось, что ас-Садр заявил об уходе из иракской политики. После этого сотни людей ворвались во дворец республики, главное место встреч иракских политиков с иностранными коллегами. Власти Ирака объявили на всей территории страны комендантский час.

Сторонники ас-Садра несколько недель проводят акции протеста, выступая против выдвижения на пост премьер-министра Мухаммеда ас-Судани от блока "Координационная структура", которую возглавляют поддерживаемые Ираном шиитские партии. Хотя блок ас-Садра завоевал больше всего мест на парламентских выборах, у него не получилось сформировать правительство, в котором не было бы его соперников.