Сирийские войска ПВО отразили ракетную атаку Израиля по провинции Дамаск

Войска ПВО Сирии отразили в среду вечером ракетный удар Израиля по целям в провинции Дамаск. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что несколько ракет было выпущено со стороны Тивериадского озера на севере Палестины по ряду целей к юго-востоку от города Дамаск.

По информации собеседника агентства, войска ПВО арабской республики сбили несколько ракет. В результате обстрела нанесен материальный ущерб, жертв нет.

В среду вечером Израиль нанес ракетный удар по международному аэропорту, расположенному в пригороде сирийского Алеппо (360 км от Дамаска), сообщало агентство SANA. Жертв нет.