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Министр нефти Египта заявил о намерении Каира продать газ на сумму до $10 млрд

Арабские страны Материалы 18 сентября 2022 23:00 (UTC +04:00)
Министр нефти Египта заявил о намерении Каира продать газ на сумму до $10 млрд

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Каир планирует продать за границу природный газ на сумму от $8,5 млрд до $10 млрд в текущем 2022 — 2023 финансовом году. Об этом министр нефти Египта Тарик аль-Мулла заявил телеканалу Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Мы работаем над рационализацией потребления электроэнергии, чтобы увеличить объемы газа, предназначенного для экспорта», — сказал аль-Мулла.

По его словам, с наступлением похолодания Египет сможет направлять большие объемы газа на станции сжижения для экспорта. Аль-Мулла добавил, что в последний финансовый год республика экспортировала топлива на сумму более $6,5 млрд.

Запасы природного газа в Египте оцениваются в 2,2 трлн кубометров. В сентябре 2018 года аль-Мулла заявлял, что арабская республика перешла на полное самообеспечение газом.

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