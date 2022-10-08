В Саудовской Аравии заявили, что не используют нефть в качестве оружия против США

Саудовская Аравия не стремится использовать нефть в качестве оружия против США, решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти было принято в интересах мировой экономики. Об этом, передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в ночь на субботу в интервью телеканалу Fox News государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"Саудовская Аравия не политизирует решения в отношении нефти. Нефть - это не оружие, не истребитель и не танк. Из нее нельзя стрелять. Для нас нефть - это товар, она важна для мировой экономики. <...> Идея о том, что Саудовская Аравия делает это, чтобы навредить США или из каких-либо политических соображений, в корне неверна", - сказал он.

По словам аль-Джубейра, Саудовская Аравия хочет сохранить стабильность на рынке нефти в интересах покупателей и стран, добывающих нефть. Чиновник отметил, что экономический рост по всему миру замедляется, поэтому участники ОПЕК+ сократили добычу нефти в качестве упреждающей меры, чтобы не допустить "краха энергетического рынка".

Президент США Джо Байден ранее выразил мнение, что цены на бензин в Соединенных Штатах растут из-за действий России и Саудовской Аравии. Аль-Джубейр в этой связи указал, что рост цен связан с многолетних дефицитом нефтеперерабатывающих мощностей в стране.