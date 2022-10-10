Глава ОАЭ намерен обсудить с Путиным двусторонние и международные вопросы

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посетит РФ с визитом 11 октября. Об этом сообщила в понедельник правительственная газета Al Bayan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, глава государства планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Аль Нахайян намерен обсудить дружественные отношения между ОАЭ и Россией, а также ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Третий президент ОАЭ посетит РФ с визитом впервые после избрания Высшим федеральным советом 14 мая 2022 года на свой пост. Однако с 1995 года он 11 раз посещал Россию. В октябре 2019 года в качестве наследного принца Абу-Даби Аль Нахайян принимал Путина в ходе государственного визита российского лидера в ОАЭ.