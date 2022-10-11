В ОАЭ заявили, что торговый оборот с Россией достиг $5 млрд

Торговый оборот между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Россией в настоящее время составляет $5 млрд. Об этом заявил во вторник президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в начале встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы увеличили торговый оборот между нашими странами с $2,5 млрд до $5 млрд", - отметил президент ОАЭ. По его словам, число туристов из России, посещающих ОАЭ, достигло 500 тыс.

Аль Нахайян также указал, что в настоящее время в ОАЭ "работает 4 тыс. российских компаний". "Эти показатели укрепляют мост сотрудничества между нашими государствами", - сказал эмиратский лидер. Он выразил надежду, что в ближайшем будущем стороны "увеличат все эти показатели".

После приветственных заявлений президенты России и ОАЭ начали переговоры в формате "один на один".