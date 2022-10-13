Эр-Рияд отверг критику решения ОПЕК+ о снижении производства со стороны Вашингтона

Саудовская Аравия отвергает утверждения, согласно которым решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти является политическим и свидетельствует о том, что королевство занимает чью-то сторону в международных конфликтах. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, опубликованном в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство Королевства Саудовская Аравия хотело бы выразить свое полное неприятие этих заявлений, которые не основаны на фактах и главным образом опираются на попытку представить решение ОПЕК+ как выходящее за чисто экономические рамки. Оно принято единогласно всеми странами группы", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что отсрочка принятия этого решения на месяц, которую предлагали США, "имела бы негативные экономические последствия".

Как указали в МИД, страна поддержала резолюции, касающиеся ситуации вокруг Украины. "Любые попытки исказить позицию королевства касательно кризиса на Украине являются несостоятельными", - отметили в ведомстве.

Министерство подчеркнуло, что Эр-Рияд продолжает рассматривать отношения с Вашингтоном как стратегические.