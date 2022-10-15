Ноовое правительство Ирака могут сформировать в течение двух недель

Новое правительство Ирака может быть сформировано в течение ближайших двух недель. С таким утверждением выступил в субботу депутат иракского Совета представителей (парламента), член совета политического движения "Евфрат" Ихаб Айяд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Назначенный главой правительства Мухаммед ас-Судани сможет сформировать новый кабинет министров в течение 10-15 дней", - отметил Айяд, слова которого привел новостной портал Shafaq News. По его убеждению, действия ас-Судани, направленные на создание будущего правительства, "пользуются большой политической поддержкой парламентских блоков и партий".

"Ас-Судани начал переговоры по составу правительства уже через несколько часов после своего назначения", - добавил Айяд. "Переговоры, - по его мнению, - проходят в позитивной атмосфере".

Вместе с тем представитель движения сторонников одного из наиболее влиятельного в стране деятеля, шиитского имама Мукатады ас-Садра, сообщил, что все члены движения уйдут с занимаемых ими нынешних постов в правительственных учреждениях, в том числе в иракских провинциях, при создании кабинета во главе с ас-Судани. "Мы ожидаем, что этот процесс займет определенное время", - указал представитель садристов. "В противном случае, - пояснил он, - они не будут считаться сторонниками имама ас-Садра".