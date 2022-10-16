Генсек ОАПЕК назвал решение о снижении нефтедобычи своевременным

Генеральный секретарь Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) Али бин Сабт назвал правильным и своевременным решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", он заявил в субботу в интервью телеканалу Al Arabia.

Он подчеркнул, что данная мера была принята "в нужное время". "Это решение приняло во внимание неопределенность, связанную с динамикой мировой экономики, и соответствовало успешному подходу ОПЕК+ к принятию активных мер по предотвращению каких-либо дисбалансов на рынке нефти", — приводит телеканал его слова.