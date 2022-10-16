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Эмир Кувейта издал указ о формировании нового правительства

Арабские страны Материалы 16 октября 2022 20:52 (UTC +04:00)
Эмир Кувейта издал указ о формировании нового правительства

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Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах издал в воскресенье указ о формировании нового правительства. Об этом сообщает государственное Кувейтское информационное агентство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно тексту указа, главой МИД назначен шейх Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах, портфель министра нефти достался Бадеру Хамаду Юсефу аль-Мулле. Эти две кандидатуры ранее не были утверждены в проекте правительства, предложенном премьер-министром Ахмедом Навафом аль-Ахмедом ас-Сабахом. Указ вступает в силу с даты подписания.

Министром обороны, как предлагалось премьером, назначен шейх Абдалла ас-Салем ас-Сабах, главой министерства торговли и промышленности, социальных дел и социального развития стал Мазен аль-Нахед.

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