В ОАЭ заявили о поддержке Саудовской Аравии в вопросах энергетической безопасности

Объединенные Арабские Эмираты поддерживают усилия Саудовской Аравии по обеспечению энергетической безопасности и отвергают утверждения, согласно которым последнее решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти является политическим. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ, распространенном в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Объединенные Арабские Эмираты полностью поддерживают усилия Саудовской Аравии, направленные на достижение энергетической стабильности и безопасности, а также удовлетворение интересов производителей и потребителей нефти, что будет способствовать росту мировой экономики", - указано в заявлении.

Ведомство подчеркнуло, что решение стран - участниц соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было принято на основе консенсуса и носит "технический характер". В министерстве также указали на необходимость конструктивного диалога, отвечающего интересам всех игроков рынка.